(Di martedì 6 dicembre 2022) Ogni volta che c’è odore di polemica al GF Vip spuntano, che tornano a puntare il ditoil programma. Stamani i due ex gieffini hanno condiviso nelle loro storie il video di un concorrente italiano del Grande Fratello Bulgaria, che si lamenta del ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà. “Chi mi conosce sa che ho fatto il GF in Bulgaria e seguo anche il GF italiano e dico quello che penso. Vedo che sta andando sempre a peggiorare. Negli anni precedenti hanno squalificato dei concorrenti eliminandoli proprio completamente dalla televisione. Sono stati tagliati fuori del tutto. C’era la regola che se venivi squalificato non potevi stare in studio. Invece quest’anno ci sono concorrenti che rientrano nella casa addirittura. Poi dalla prima puntata ...

Biccy

Non è mancato ad esempio il commento di, a sua volta squalificato nel corso del suo secondo Grande Fratello Vip - dopo pochi giorni per via delle sue frasi nei confronti di Elisa De ...- Weekend di intenso lavoro per gli investigatori della Squadra mobile. Messa intra l'altro una ragazzina di 15 anni di cui si erano perse le tracce dopo che era fuggita il ... nel, ma ... Salvo Veneziano e Stefano Bettarini contro Signorini e il GF Vip Concerti gospel sotto le stelle, spettacoli di teatro a tema natalizio nei teatri e nelle strade di oltre 15 comuni e bande che marciano per le vie delle città. Questa è ...Marco Bellavia fuori dal GF Vip, la reazione degli ex concorrenti: "Andava aiutato" play 101057 • di Spettacolo Fanpage L'ex del GF Vip Salvo Veneziano chiude la pizzeria: "Un incendio ha distrutto la ...