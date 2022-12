Sacerdote trasmette la messa su Facebook | Meta gliela censura | “Viola i diritti d’autore dei Mondiali in Qatar”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da ormai due anni don Paolo Marré Brunenghi,della parrocchia della Risurrezione di Gesù Cristo di Borgoratti, nel Genovese,lasuper raggiungere i fedeli anche a casa o ovunque si trovino. Si serve della pagina intestata alla parrocchia, ma giovedì scorsogli ha rimosso il video per “zione deidella FIFA World Cup”. Una accusa campata in aria, visto che non c’era alcun riferimento ainelle sue parole né tantomeno immagini delle partite. Al Corriere della Sera don Paolo ha spiegato: “Prima questi dimi hanno mandato degli avvisi dicendomi che avrebbero tagliato qualcosa dai miei video — che peraltro sono solo messe —, poi mi hanno bloccato ...

Corriere della Sera

... partita con una decina di studenti ne ha oggi oltre ottanta,24 ore su 24,... Solo chi divulga la lieta Novella ", religioso/a o laico/a che sia " ci ricorda che Natale ...Si pone accanto,gioia, porta l'idea di Dio nella vita quotidiana, dicono di lui i suoi ... Oggi la casa coinvolge 150 volontari', dice il, ordinato a Torino nel 1978 e parroco a ... Il parroco trasmette la messa in diretta ma Facebook lo blocca: «Viola i diritti della Fifa» Da ormai due anni don Paolo Marré Brunenghi, sacerdote della parrocchia della Risurrezione di Gesù Cristo di Borgoratti, nel Genovese, trasmette la messa su Facebook per raggiungere i fedeli anche a c ...Il caso denunciato da don Paolo Marrè Brunenghi della parrocchia della Resurrezione di Borgoratti, nel Genovese: «Decisione incomprensibile, trasmetto per i malati e per chi non può assistere alla fun ...