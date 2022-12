(Di martedì 6 dicembre 2022) Sandroha parlato dell’attuale situazione della, che vorrebbe ridurre il monte ingaggi anche per evitare altri problemi economici I problemi dellanon finiscono. Il periodo è totalmente colorato di nero pece per la squadra piemontese, che si ritrova a navigare nell’incertezza. Tra possibili sanzioni sportive e multe salate la società degli Elkann L'articolo

DailyNews 24

Lo afferma il direttore generale dell'Abi Giovanniche, con il vice direttore generale, Gianfranco Torriero, ha partecipato oggi all'incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio ...Il Direttore Generale dell'ABI Giovannie il Vice Direttore Generale, Gianfranco Torriero , hanno partecipato oggi all'incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio e presieduto dal Ministro per gli affari europei, il ... Sabatini: "Vicario alla Juventus Vanno controllati gli stipendi" SCARPERIA E SAN PIERO - Un calendario ricco di eventi vari ed interessanti per il periodo delle festività a Scarperia. Si comincia giovedì 8 dicembre con la tradizionale accensione delle luci dell’alb ...Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato dell'interesse della Juventus per il portiere dell'Empoli Vicario: "Con la vicenda che ha travolto i bianconeri, ...