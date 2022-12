Rugby | dopo 13 anni Coach Di Giandomenico lascia la Nazionale Femminile

(Di martedì 6 dicembre 2022) Andrea Dila conduzione tecnica dellaItalianaa conclusione del ciclo culminato con la qualificazione delle Azzurre ai quarti di finale dellaWorld Cup 2021 e che ha portato il tecnico aquilano a guidare per tredicil’Italdonne. Dicontinuerà ad operare nell’ambito della formazione di allenatori e allenatrici, ruolo che ricopre nell’ambiente federale dal 2016. Classe 1975, il debutto come CT delle Azzurre risale al 5 febbraio 2010 ad Ashbourne, in occasione dell’incontro del Women’s Six Nations Irlanda v Italia: nella sua carriera, saranno complessivamente novantatré i test-match con la, di cui sessantadue nel Women’s Six Nations e nove nelle due edizioni della Coppa del Mondo ...

...certo più diffuso nelche tra gli adepti del pallone rotondo. Come iniettare anticorpi buoni in un organismo ad alta carica virale. Il Giappone non è certo nuovo a contropiedi del genere....Per Raineri, 46 anni, approda al ruolo di capo allenatore delle Azzurreaver operato come ... Il gioco femminile d'élite è uno dei pilastri su cui poggia ilinternazionale, sono fiero di ... Rugby - Eccellenza femminile: I risultati e la classifica dopo la terza giornata Ottimo esordio per il Cuneo Saluzzo Rugby, capace di segnare le quattro mete che valgono il bonus offensivo, un punto in più in classifica, oltre i quattro previsti per la vittoria ...Annunciato il nuovo Ct dell’Italia femminile: è Giovanni “Nanni” Raineri che prende il posto di Andrea Di Giandomenico, alla guida delle Azzurre da 13 anni. Il neo Ct punta da subito sulle giovani: "C ...