Ronaldo | anche il tramonto è colorato d' oro - Sport - quotidiano net

(Di martedì 6 dicembre 2022) Stasera sfida la Svizzera, intanto a gennaio passerà agli arabi dell'Al - Nassr per un ingaggio mostruoso: 200 milioni di euro ...

Stasera sfida la Svizzera, intanto a gennaio passerà agli arabi dell'Al - Nassr per un ingaggio mostruoso: 200 milioni di euro ...... non vedremo forse mai piùin una grande partita di calcio. Questo è il suo ultimo Mondiale, salvo miracoli bionici, ma rischia di esserela sua ultima recita di alto ... Ronaldo, anche il tramonto è colorato d’oro Stasera sfida la Svizzera, intanto a gennaio passerà agli arabi dell’Al-Nassr per un ingaggio mostruoso: 200 milioni di euro all’anno ...CR7 ha detto sì all’Al Nassr di Rudi Garcia, guadagnerà mezzo miliardo fino al 2025 e vuole trascinare ancora il Portogallo ...