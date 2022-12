Roma | tutti contro l’albero con i fotovoltaici Lega | M5S e lista Calenda | ”Brutto e senza rispetto per il paesaggio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022), il Natale e le feste sono pur sempre politica. E, in queste ore, montanoremore le polemiche e le critiche sui pannellipiazzati sottodi Natale in piazza Venezia. Se da una parte il PD difende a spada tratta l’iniziativa sostenibile e i vantaggi dell’operazione, dall’altra le opposizioni non perdono tempo sulle critiche, e già marcianoil fenomeno: i 45 metri quadrati di vetro nero sono definititroppi giri di parole”brutti”. Ma non è tutto, il capogruppo della, Fabrizio Santori, ha dichiarato: “Mi arrivano messaggi da parte di chi ha provato a installare i pannellima è stato bloccato dalla Soprintendenza, vedere poi che il Comune può piazzarne due enormi in piazza Venezia suona ...