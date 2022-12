Roma | “Street art for rights” | completato il murale a Settecamini FOTO

(Di martedì 6 dicembre 2022) Opera finita e completata nel quartiere didove loartist di fama internazionale Etnik ha ultimato ilnell’ambito del festivalArt For Right. Etnik, attivo da oltre 30 anni nella scena dell’arte urbana, per il suos si è ispirato al goal numero 12 dell’Agenda 2030 dell’ONU con ‘’La Casa nella Casa’’. Il titolo del suo lavoro che oltre ad essere una visione sulla vera e propria architettura abitativa dedicata ai temi ecologici e di riciclo è allo stesso tempo uno spunto a lavorare su se stessi, sulle nostre abitudini quotidiane. Chi è loartist Etnik Artista di origine svedese attualmente di stanza a Torino, Etnik è attivo nella scena graffiti writing sin dai primi anni ’90. È attualmente uno degli ...

