Roma | l' accensione dell' albero di Natale di piazza Venezia illuminato dai pannelli solari

Che Spelacchio sia. L'ex - sindaco di, Virginia Raggi , ha lasciato alla capitale la sua eredità più importante, un nome ad un abete, che ogni anno si accende su piazza Venezia per omaggiare il Natale . Se lo Spelacchio originale ...... alle ore 18.00, ci sarà poi, in Piazza Vittorio Emanuele II, l'dell'albero di Natale ... così come anche sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre, presso la Casa della Scuola in Via, ...Che Spelacchio sia. L'ex-sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha lasciato alla capitale la sua eredità più importante, un nome ad un abete, che ogni anno si accende su piazza ...60 anni di Enel con un concerto della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, trasmesso in diretta su RaiPlay.