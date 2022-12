Rinnovo contratto scuola | il governo vuole fare in fretta per il 2022-24 Zangrillo | “Un miliardo di euro già stanziato”

Orizzonte Scuola

Ildi Leao e la proposta diAd oggi Rafael Leao non vanta unmolto vantaggioso. Scadenza a giugno 2024 ed ingaggio netto fermo a 1,4 milioni di euro annui. Non proprio un ......8 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione 2021 e 19,2 milioni di fondi accantonati per coprire i maggiori costi per il personale dipendente, legati aldelnazionale di lavoro. Rinnovo Contratto ATA: dopo oltre 10 anni si rivede la mobilità verticale, passaggio ad area successiva. Requisiti Il Milan continua a lavorare per il futuro: in questo senso si legge il blitz che i dirigenti dovrebbero fare in Qatar, durante i Mondiali.Stando alle ultime indiscrezioni il rinnovo di contratto di Felipe Anderson è vicinissimo. La nuova intesa con la Lazio dovrebbe durare fino al 2027 e l'ingaggio del brasiliano si aggirerebbe intorno ...