Ricercato per furto | arrestato 44enne dalla Polizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) La Squadra Mobile di Taranto ha provveduto, nella giornata di sabato scorso, al rintraccio e all’arresto di un cittadino rumeno, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emessoRepubblica della Romania per il reato diaggravato. Gli operanti, dopo una meticolosa attività investigativa hanno rintracciato il rumeno presso l’abitazione della compagna in un appartamento del centro città. L’uomo è stato condotto presso gli Uffici della Questura ed espletate le formalità di rito, è stato anche denunciato in stato di libertà perché, al momento dell’identificazione, ha esibito una carta d’identità ed una patente rumene palesemente contraffatte, in quanto presentavano la sua fotografia ma generalità false. Il 27enne è stato provvisoriamente associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ...