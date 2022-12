Renee Paquette | “Vi svelo la durata dei miei contratti”

(Di martedì 6 dicembre 2022)ha debuttato in AEW rendendo felici i suoi tantissimi fan in giro per il globo. Ha rifiutato un ritorno in WWE per sposare la causa di Tony Khan che a quanto pare crede moltissimo in lei. La giornalista ha infatti recentemente parlato delladei suoi. La situazione “Ho un contratto di 3 anni in AEW, sono due. Uno come talent ed un altro com producer, ho duedifferenti“.

World Wrestling

... The Colin Cowherd Podcast, The Draymond Green Show, The Bryce Young Podcast, The Jenkins & Jonez Podcast, Sports Gambling w/ Moneyline Monaco, The Sessions with Renée, Boxing with Chris ...... The Colin Cowherd Podcast, The Draymond Green Show, The Bryce Young Podcast, The Jenkins & Jonez Podcast, Sports Gambling w/ Moneyline Monaco, The Sessions with Renée, Boxing with Chris ... Renee Paquette conferma: “Sì, la WWE mi voleva di nuovo” Renee Paquette ha debuttato in AEW rendendo felici i suoi tantissimi fan in giro per il globo. Ha rifiutato un ritorno in WWE per sposare la causa di Tony Khan che a quanto pare crede moltissimo in le ...Renèe Paquette ha lavorato per circa 8 anni in WWE prima di chiedere il rilascio verso fine estate del 2020: dopo essere rimasta per due anni lontana dal mondo del wrestling, qualche settimana fa ha ...