Regioni | Fontana | ' intesa passo avanti per rafforzare istanze territori'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Monza, 6 dic. (Adnkronos) - "Con la sottoscrizione della richiesta di istituzionalizzare la Conferenza delle, oggi compiamo un importanteper renderla, appunto, un organo istituzionale. Proseguiamo così il percorso peril ruolo dellee per dar voce alledei". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine della seconda giornata dell'evento ‘L'Italia delle', il primo ‘Festival dellee delle Province autonome' in corso alla Villa Reale di Monza. "Aver ospitato tutti i presidenti di Regione in questa due giorni è una grande soddisfazione -aggiunge-; insieme abbiamo affrontato e discusso molte questioni, dimostrando ...

Lombardia Notizie Online

... Lombardia e Veneto, ledove la sanità è finita sotto accusa per come non ha gestito la ... Ma proprio nel bergamascoe Moratti hanno inaugurato a Gazzaniga una delle tante case di ...Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio, a margine de 'L'Italia delle', il primo festival dellee delle Province autonome, in corso a Palazzo Lombardia a Milano. '... Italia delle Regioni, Fontana: Autonomia come assunzione di responsabilità (mi-lorenteggio.com) Monza, 6 dicembre 2022 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla Villa Reale di Monza alla prima edizione de “L’Italia delle Regioni”, evento organizza ...Il presidente della Repubblica alla Reggia per la giornata conclusiva dell'Italia delle Regioni aperta a Milano lunedì 5 dicembre.