Regione Lombardia | torna “giocattolo sospeso” per i bambini meno fortunati

(Di martedì 6 dicembre 2022) Fino a lunedì 12 gara di solidarietà per regalare un dono airicoverati negli ospedali lombardi. I giocattoli andranno consegnati nel foyer dell'auditorium Testori

Comune di Cernusco sul Naviglio

Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse destinate daa tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando . La misura è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio ...Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse destinate daa tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando. La misura è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio ... Da Regione Lombardia 630.000 Euro al DUC di Cernusco sul Naviglio Cifre e destinatari delle risorse messe a disposizione dalla giunta Fontana tra i 18, in altrettanti Comuni, che hanno partecipato al bando per la ripresa delle economie locali ...Monza, 6 dic. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo firmato l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni, dopodiché ci sarà un disegno di legge che passerà in tutti i Consigli regionali. Si tratta di ...