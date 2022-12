Regali Natale | scarpe e borse per lui e per lei

(Di martedì 6 dicembre 2022) E? da mesi che il pensiero di quel paio divi tormenta quando aprite la scarpiera vero? Ile? proprio l’occasione giusta per stilare la propria lista dei desideri e sperare che qualcuno li esaudisca, perche? diciamoci la verita?, ci chiedono sempre cosa vorremmo ricevere ma quando realizziamo un vero elenco nessuno lo segue. Forse anche questa volta non vedremo le nostre richieste esaudirsi, ma quantomeno troveremo sotto l’albero moltiutili, o se non altro durevoli. Secondo uno studio di Google e Ipsos, quest’anno il 70% delle persone punta a realizzareutili, il 26% beni di qualita? e il 23% sorprese personalizzate. Se invece non si aspettava altro che una scusa, il periodo natalizio e? perfetto per concedersi degli auto. Che sia l’ultimo modello di stivali ...

I profumi sono uno dei più beida far trovare sotto l'albero. Con le loro note, infatti, inebriano chi li indossa (e gli ...Ora Un altro grande classico da regalare (o regalarsi) aè ...Sciarpa Piacenza 1733 in misto mohair acquista ora Courtesy Mr Porter Un altro evergreen deidisono le sciarpe, e questa farà la sua figura. La sciarpa di Piacenza 1733 è realizzata in ...Non sai cosa regalare a Natale Punta sulla bellezza: abbiamo selezionato per te 50 idee beauty dal make up alla skincare, passando per profumi e prodotti per i capelli.Torna l'iniziativa pensata da Fondazione Ant per celebrare la tradizione enogastronomica del territorio e raccogliere donazioni per sostenere il progetto di assistenza medico-specialistica domiciliare ...