Raoul Bova ' gelato' dalle parole di Luca Argentero | Da te non me lo sarei mai aspettato!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il compagno di Rocio Munoz Morales ha ricevuto una doccia fredda per alcunediche l'hanno spiazzato. Ecco cos'è successo ieri.è uno degli attori più quotati del momento. Ex nuotatore, mantiene degli sportivi in questione la struttura fisica. Insomma, un corpo invidiabile, il suo. Quest'ultimo, insieme a un paio di occhi che sembrano parlare e a un talento fuori dal comune l'hanno reso quello che conosciamo oggi. Protagonista di numerosi film e fiction, di recente ha brillato in Don Matteo nelle vesti di Don Massimo, sostituendo l'iconico Terence Hill.è una vera stella, anche per questo ieri è stato invitato ai 30 anni della Lux Vide. Allo stesso evento c'era anche lui, il mitico. Ex gieffino, da ...