Ragazzo italiano brutalmente pestato sul retro di un pub a Londra. L'appello disperato della famiglia

(Di martedì 6 dicembre 2022) "Appena atterrato sono andato in ospedale ", "ha spiegato a Leggo . "Una dottoressa gentile mi ha spiegato che le condizioni di Marco sono molto gravi . Che è arrivato in condizioni disperate e hanno ...

Si chiama Marco Pannone ildi 25 anni brutalmente pestato sul retro di un pub a Londra. Il giovane è attualmente ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva del King's College Hospital....Londra, chi è Marco Pannone: ha 25 anni ed è stato aggredito nel retro di un pub londinese. La famiglia L'articolo Londra, chi è Marco Pannone aggredito in un pub: è in fin di vita ilproviene da True ...A Londra, un 25enne italiano originario di Fondi (Latina), Marco Pannone, è in coma in seguito a un’aggressione subita fuori da un pub nella notte tra venerdì e sabato. Dopo essere stato ripetutamente ...(QUOTIDIANO NAZIONALE) È noto il nome del ragazzo - Marco Pannone - ma ancora da chiarire le cause che hanno portato all'aggressione dell'italiano che sta lottando tra la vita e la morte nel reparto ...