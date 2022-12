Quanto costa il biglietto per visitare gli scavi di Ostia Antica | prezzo e orari di apertura del Parco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come sempre è il nome stesso a raccontare la storia di un luogo, o almeno quella che affonda le sue radici nell’epica, che si perde nella leggenda, ma che ancora fa affiorare qualche barlume nella nostra contemporaneità: da ostium, “foce”, ecco che l’città dideriva la sua esistenza dalla vicinanza al Tevere, ma anche al mare. Una foce che si apre verso il mare, verso uno spazio aperto, sconfinato ed immenso. Una foce verso una possibilità nuova. In un tempo lontano, molto prima della rovinosa alluvione del 1557, il corso del fiume era molto diverso da quello attuale, e costeggiava tutto il lato nord dei quartieri abitati, mentre ad oggi ne tocca solamente un piccolo tratto ad ovest. Lo stesso discorso vale anche per il mare, un tempo molto più vicino rispetto ad oggi. Tuttavia, la brezza e il sapore di libertà che porta con sé si respira ...