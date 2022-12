Agenzia ANSA

Cool, ilha già "dimostrato" la sua capacità tecnologica per la Coppa del Mondo e può ripetere l'impresa per un nuovo mega evento. Doha è stata una delle città in corsa per le Olimpiadi del ...... una vera macchina da gol, rappresenta l'emblema dellaelegante ma concreta. Luis Suarez, ... Il vero simbolo è rappresentato dalle forzature imposte per svolgere un mondiale in, che hanno ... Qatar punta Giochi 2036,'aria condizionata anche per maratona' Paquetà gioca al fianco di Casemiro in mezzo al campo, con Raphinha ala destra e Richarlison punta centrale. (Calcio In Pillole ... del Sud per 4-1 e si qualifica ai quarti di finale di Qatar 2022, ...ROMA, 06 DIC - Se il Qatar riuscisse a ottenere l'organizzazione delle Olimpiadi del 2036, dopo aver potuto vivere in casa i Mondiali di calcio, potrebbe riuscire ad 'accendere' l'aria condizionata an ...