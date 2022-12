Qatar 2022 | ufficiali le formazioni di Marocco-Spagna | Morata parte dalla panchina

Sia ben chiaro: in questo periodo in cui i Mondiali dicatturano l'attenzione di tutti gli amanti del pallone, FIFA+ non servirà per assistere ai match in diretta, trasmessi in 4K in ...Lo comunica la stessa emittente tv del, affermando di essere in possesso di nuove testimonianze di persone sul posto ed evidenze forensi dei video in esame che dimostrano che i soldati ...Il campionato mondiale 2022 di calcio si giocherà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre e sarà il primo mondiale a giocarsi in pieno inverno. 32 le squadre qualificate ai gironi tra le quali non ci ...Ieri sera Samuel Eto'o si è reso protagonista di un brutto gesto, che ha fatto il giro dei social, aggredendo un videomaker dopo la partita tra Brasile e Corea del Sud. La ...