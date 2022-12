Qatar 2022 | chi è Cheddira l’italiano del Marocco e capocannoniere della Serie B

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – C’è anche un po’ d’Italia nella partita degli ottavi trae Spagna ai mondiali del. Walid, classe ’98, è nato infatti a Loreto e ha la doppia nazionalità italiana e marocchina. Figlio dell’ex calciatore Aziz, Walid milita nel Bari ed è l’attuale capo cannoniere del campionato diB con 9 reti. “Mio padre – ha raccontatoin un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ a novembre – è stato il primo ad arrivare. Venne per un viaggio, dopo l’università. Poi tornò in, ma presto decise di rientrare in Italia e di stabilirsi qui. E così fece: tornò, si mise a cercare lavoro, lo trovò in poco tempo. Poi venne mia madre. E da lì è partita la nostra vita di famiglia”. Ha iniziato la carriera a Loreto all’età di 17 ...