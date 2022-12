Pulsee lancia ‘Limit E’ | offerta che tutela famiglie da picchi rialzi energia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ una proposta senza precedenti quella diLuce e Gas, brand per le utenze domestiche full digital di Axpo Italia, che presenta in anteprima LIMIT.E, unaper la fornitura dielettrica, disegnato per placare l’ ‘ansia da rialzo’, legata alle dinamiche dei prezzi all’ingrosso della materiacon una estrema volatilità, che genera effetti immediati sul costo delle bollette. Con la nuova– che richiama già nel nome il concetto die’ –, primo e unico fornitore Luce e Gas per utenze domestiche a farlo, mette un tetto al costo della materia, eliminando i vincoli sull’utilizzo e garantendo la massima libertà. L’LIMIT.E di– spiega ...

