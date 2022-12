Pubblicato il decreto attuativo per il sostegno al florovivaismo | ecco chi può beneficiarne e come

Entilocali-online

39 del 27 gennaio 2010 e del Regolamento attuativo successivamente adottato conMinistero ... L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, verràentro i termini di legge ...Si modifica nuovamente l' articolo 34 dellegislativo numero 151 del 26 marzo 2001 ... Articolo originalesu Informazione Fiscale qui: Congedo parentale 2023: solo per la madre ... Cultura: pubblicato il Decreto con le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta assegnata ai maggiorenni per eventi e prodotti culturali (FERPRESS) – Roma, 6 DIC- “Nell’ambito dell’esame in Commissione Bilancio al Senato del ddl n. 345 di conversione in legge del decreto-legge n. 176/2022 in tema di sostegno al settore energetico e di ...ROMA, 06 DIC - Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sul riordino dei ministeri. Il testo, approvato con 164 voti a favore, 131 contrari e due astenuti, ora passa al Senato. Il provvedime ...