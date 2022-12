Probabili formazioni Croazia-Brasile | quarti di finale Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ledi, match deidideidi. La partita è in programma venerdì 9 dicembre alle 16:00 e le due nazionali sono pronte a contendersi il pass per il penultimo atto del torneo iridato. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sui canali Rai oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Dopo aver eliminato le due nazionali asiatiche – Giappone e Corea del Sud – Dalic e Tite sono pronti a sfidarsi. Un pallone d’oro in due, ed è croato: Luka Modric. Ma è ila partire favorito, in particolar modo dopo la spettacolare vittoria contro i coreani agli ottavi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e ...