Prima pagina Corriere dello Sport | “Maravilha!”

Le 12 vittime e quel tema da brividi assegnato pocodella tragedia Alcuni giornidella ... Parole che forse sono l'eredità più grande che raccogliamo oggi da questa dramamticadi ...In Germania a ottobre gli ordini all'industria manifatturiera sono saliti dello 0,8% mensile mente su base annua si e' registrato un calo del 3,2 per cento. Lo ha comunicato l'ufficio federale di ..."Il Pescara è in crisi: arriva la terza sconfitta consecutiva. Il Taranto fa il colpo (0-2) all'Adriatico". Titola così, già in prima pagina, l'edizione ...Il QS di questa mattina in edicola dedica uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina alle squadre milanesi e scrive: "L'ora del rilancio per Onana e De Ketelaere".