Price cap sul petrolio russo | Cina | India e Pakistan si sfilano | gli Usa fanno affari | l' Ue rischia di farsi male

Davanti ai porti turchi, segnala Bloomberg, si è creata una coda di 19 petroliere in attesa di indicazioni da parte degli armatori dopo l'introduzione dele il divieto di trasportare petrolio russo . Anche i mercati finanziari danno la sensazione di attendere un segnale dalle banche centrali prima di prendere una rotta precisa. Di qui una ......in rialzo i prezzi del petrolio dopo che nella prima seduta della settimana sono stati volatili nel giorno in cui è entrato in vigore l'embargo al petrolio russo trasportato via mare e ila ...Secondo il Wall Street Journal Mosca starebbe studiando 'navi fantasma' che disconnettono i sistemi di localizzazione e registrano le petroliere in paradisi fiscali dove vengono offerte bandiere di co ...Le Borse cinesi hanno aperto la seduta in territorio negativo: l’indice Composite di Shanghai ha ceduto nelle prime battute lo 0,36%, scivolando a 3.200,28 punti, mentre quello di Shenzhen perdeva lo ...