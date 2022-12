L'Eco di Bergamo

... che hanno voluto far emergere dal nascondimento della quotidianità storie, situazioni e protagonisti dellae della solidarietà. Gli altri attestati che verranno consegnati Oltre al...... che però in alcuni momenti aveva bisogno di confrontarsi e di essere rassicurato circa la...talmente tante Mi ricordo la volta in cui Graziano Mancinelli ha vinto in sella a Turvey il... Premio Bontà Unci a cinque associazioni: «Esempi d'impegno»