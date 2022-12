Preghiera della sera 6 Dicembre 2022 | “Proteggimi con il Tuo Spirito”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Proteggici con il Tuo”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed alloL'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Luce di Cristo

... di profilo e vestita, in abito delle MissionarieCarità, congregazione religiosa dal lei ... tre frasi di Santa Teresa di Calcutta: "Dedicate almeno mezz'ora al giorno allapersonale, ...E che la veglia di, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall'Arcidiocesi di ... alle 18.30, guidata dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidenteCei. "... Preghiera del Mattino MARTEDI 06 DICEMBRE 2022 Lodi Memoria San Nicola, Vescovo Mercoledì 7 dicembre, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Santa Giuliana si terrà la prima sessione dell’inchiesta diocesana suppletiva del Servo di Dio padre Bernardo Aquilino Longo, presieduta ...Lo annuncia l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, in occasione dell'omelia per le celebrazioni di San Nicola.