Portogallo-Svizzera | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo aver superato col brivido il proprio girone, latrova sulla propria strada ildi Cristiano Ronaldo, determinato ad impreziosire la bacheca personale con il trofeo più importante di tutti prima del probabile addio al calcio europeo. I lusitani, però, hanno dimostrato di poter perdere e così gli elvetici hanno la chance per ritrovare quei quarti di finale che mancano dal lontano 1954. Il fischio d’inizio a, valevole per gli ottavi di finale dei, è in programma alle ore 20:00 di questa sera, ora italiana, al Lusail Iconic Stadium. Il momento delle due squadre I portoghesi arrivano al match dopo il primo posto nel girone ottenuto grazie ai successi nelle prime due gare contro Ghana (3-2) e Uruguay (2-0), che hanno permesso a ...

