Portogallo Svizzera | l’avrà vista Mancini?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022), il ct azzurro Robertoavrà visto la sfida di stasera tra i lusitani e gli elvetici? L’analisi del matchè la sfida di Qatar 2022 che più ha interessato direttamente noi italiani. I rossocrociati sono i primi responsabili della nostra mancata partecipazione al Mondiale, visto come ci hanno preceduto in classifica nel girone di qualificazione. Vedendoli inbambola, il ctnon può non avere pensato due cose: che erano battibili (ahi, Jorginho…); e che proprio così li avevamo battuti nella gara inaugurale dell’Europeo, passando con Locatelli, raddoppiando sempre con lui e chiudendo i conti con Immobile per una vittoria netta: 3-0. Ma la realtà non si può cambiare e lasi è guadagnata con pieno merito ...