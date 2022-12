Portogallo show | 6 gol e quarti Seppellisce la Svizzera e Cristiano Ronaldo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Unformato Brasile travolge 6-1 lae vola aidi finale dei Mondiali di Qatar, dove affronterà il Marocco che poche ore prima ha sorprendentemente (ma meritatamente) superato ai rigori 3-0 la Spagna. Nellodei lusitani c'è un solo, clamoroso assente:. Lasciato in panchina da mister Fernando Santos, invocato in maniera quasi ossessiva dal pubblico, CR7 viene fatto entrare solo al 73' a risultato abbondantemente acquisito. Seguono scene quasi da "vecchia gloria":corre, si sbatte, tira male una punizione, segna ostinatamente un gol nonostante la partenza in fuorigioco fosse chiarissima a tutti. Altra beffa: il milanista Leao, altro panchinaro eccellente, entra solo all'87' e pochi secondi dopo segna l'ultimo gol ...

