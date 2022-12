Portogallo | nuovo record per Pepe

Qatar 2022, al Mondiale c'è un altro Brasile ed è ildi Goncalo Ramos,protagonista dei lusitani- Svizzera 6 - 1, un punteggio tennistico proprio alla nazione di Federer, propone una nuova gerarchia delle meraviglie di Qatar ...Gli uomini di Yakin sono sbilanciati e i loro avversari ne approfittano di, quando Joao Felix ... Ilpuò così festeggiare una vittoria che consente alla squadra di volare ai quarti di ...Santos tiene fuori CR7 dall’undici iniziale, ma il suo sostituto segna 3: ora nei quarti c'è la sorpresa Marocco. In rete anche Leao ...Vince e si diverte il Portogallo, che nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, lasciato in panchina per scelta tecnica, si impone nettamente sulla Svizzera (6-1) e continua il cammino a Qatar 2022.