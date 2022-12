Ponte Immacolata scuole 8-11 dicembre | ecco le regioni dove non si farà lezione

Nientedell'sulla neve, quindi, per quanti speravano di lanciarsi lungo le piste del comprensorio. A modificare le date di apertura delle strutture è stato nelle ultime ore il ...Un'Italia divisa in 2 dunque, con una differenza termica tra Nord e Sud anche di 20°C; inutile sottolineare che per trascorrere delle belle vacanze durante ildell'sarà preferibile ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È in arrivo il ponte dell’Immacolata (8 dicembre), che per i milanesi si estenderà di un giorno, essendo festa anche domani per Sant’Ambrogio. Secondo i calcoli effettuati, saranno oltre 13 milioni gl ...