Politano | parla l’agente | “Vi spiego cosa è successo quest’estate”

(Di martedì 6 dicembre 2022)sembrava avere già le valigie pronte per lasciare Napoli, Matteo, specialmente dopo alcune dichiarazioni molto dure nei suoi confronti da parte del mister Luciano Spalletti. Nonostante una situazione “critica” i due hanno poi chiarito e Matteoè stato sicuramente uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione. Tale cambiamento è stato anche delineato dal suo procuratore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Napoli Centrale, si è espresso così: Matteo(Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) “In estate è stato fatto un lavoro di chiarezza per, lui ci ha messo il suo ed ha iniziato a capire determinate cose. È scattato qualdentro di sé, lui è molto felice di stare a Napoli, ci sta benissimo e con voglia. Da ...

