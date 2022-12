Plusvalenze | dai club ai calciatori | gli affari della galassia Juve

(Di martedì 6 dicembre 2022) Unadicon i quali lantus avrebbe portato a termine «operazioni di favore, con correspettivi apparentemente lontani dal fair value» e tali da «sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi». E’ quanto sostiene la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sport Fanpage

... molti vengono ceduti a squadre europee, permettendo all'Academy di fare enormi. Il ... E aggiunge che questi Mondiali giocati in casa saranno, a prescindererisultati sportivi, un'...Non so cosa siano, io sono per le valenze. Quando uno vale, lo mette sul campo. ... Un comportamento che sia all'insegna del rispetto delle regole' LA NAZIONALE - 'Con l'Italia fuori... Allegri al telefono può dire quello che pensa: Solo plusvalenze, un mercato del ca**o A Emre Can era stato attribuito un valore di 60 milioni di euro nell’ambito di un’operazione incrociata poi non realizzatasi. Poi è stato venduto a 60 milioni ...Su Gazzetta: E la Procura Figc si concentra sul fronte stipendi. Chiné al lavoro, la fase istruttoria avrà tempi lunghi Più difficile che si torni ad aprire ...