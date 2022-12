Plastic-Puglia assume nuovo personale Monopoli

(Di martedì 6 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Il Gruppo industriale, leader mondiale nel settore dell’irrigazione a goccia,da impiegare nel complesso produttivo di Viale Aldo Moro 31, in(BA). In particolare, è alla ricerca di elettromeccanici, meccanici, elettricisti, elettromeccanici industriali, preferibilmente diplomati, da inserire subito in organico. L’età dei candidati dovrà essere tra i 20 e i 35 anni. Gli interessati possono inviare il loro curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: info@.com. Per informazioni: 080802122. L'articolo...

The Monopoli Times

- Come ogni domenica i volontari di Cleanup PlasticFree si incontrano, muniti di guanti, ... Mtb Casarano, LILT Giorgilorio Surbo LECCE, Clean up Morciano, Clean Up Tricase,Free, Pro ...... Adisu; palchetti Laterali; PUPILLA - libri, giochi, attività di Brindisi, SEMIMINI libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, Officine Culturali Ergot,Free, Vele ... Monopoli, il Gruppo Plastic-Puglia assume nuovo personale Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...