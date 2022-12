(Di martedì 6 dicembre 2022) Benedetta generazione. L'anno d'oro in rosa vissuto e visto da Benedetta, la nuotatrice delle meraviglie che a 17 anni s'è regalata una stagione con i fiocchi: padrona del mondo a Budapest, ...

La Gazzetta dello Sport

Benedetta generazione. L'anno d'oro in rosa vissuto e visto da Benedetta, la nuotatrice delle meraviglie che a 17 anni s'è regalata una stagione con i fiocchi: ... lae la voglia di ...... anche se non porta a casa il metallo più prezioso, fa forse la sua gara migliore, comee ... ArgentoL'Italia raccoglie subito anche due argenti, uno che alla vigilia sarebbe stato una ... Pilato: "Grinta, tanta disciplina e fatica doppia. Vinciamo così" L'anno d'oro di Benedetta: "Fatichiamo il doppio degli uomini per raggiungere gli stessi obiettivi. La parità di genere C'è" ...