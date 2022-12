Pierpaolo Piccioli è lo stilista dell’anno | il direttore creativo di Valentino premiato dal British Fashion Council con “l’Oscar della Moda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022)è lo. Ildi Maisonè statocon l‘”Oscar” del prestigioso, che l’ha nominato “Designer of the Year”. L’importante riconoscimento è arrivato nella serata lunedì 5 dicembre, durante la cerimonia di consegna deiAwards tenutasi a Londra: a consegnare il premio aè stata l’attrice Florence Pugh, elegantissima con un abito nell’iconico colore rosso creato proprio da. Per lui si trattaseconda statuetta dopo quella del 2018: è il perfetto coronamento di ...