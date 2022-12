Pia compie 10 anni | il messaggio di papà Balotelli | “Amore della mia vita | auguri”

Gossip News

... è la prima volta che accade Articolo successivoBalotelli10 anni: la festa...canale5 gfvip gfvip7 grandefratellovip7 luciaspinalbese lunamari mgrandefratellovip tv Articolo precedente La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico10 anni: festa a tema per, foto La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico compie 10 anni: festa a tema per Pia, foto Dieci anni fa nessuno avrebbe mai immaginato di vedere Mario Balotelli e Raffaella Fico festeggiare insieme il compleanno della figlia ma ieri è accaduto. Pia, la figlia di Balotelli e Raffaella Fico ...(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Chi non ha mai desiderato di volersi rifugiare in un posto sicuro, ritrovare una certezza, uno stare bene primordiale