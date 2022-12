Perugia – SPAL | le informazioni sulla prevendita per il settore ospiti

(Di martedì 6 dicembre 2022) È attiva laper il– Curva Sud dello Stadio “Renato Curi” di, in vista del matchche si giocherà giovedì 8 dicembre alle ore 15:00. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati ed il prezzo del biglietto per ilè € 14,00 (+ € 1,00 di). Ladedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà mercoledì 7 dicembre alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...30 Parma - Benevento 15:00 Cittadella - Bari 15:00 Cosenza - Brescia 15:00 Genoa - Südtirol 15:00 Modena - Venezia 15:0015:00 Reggina - Frosinone 18:00 Pisa - Ascoli 20:30 Palermo - ...... giovedì 8 ore 12.30 Parma - Benevento; ore 15 Cittadella - Bari, Cosenza - Brescia, Genoa - Sud Tirol, Modena - Venezia,, Reggina - Frosinone; ore 18 Pisa - Ascoli; ore 20.30 Palermo -..."Grifo: Di Carmine ko, Melchiorri si scalda per le ex", titola La Nazione. Oggi gli esami per capire il problema muscolare,.Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cagliari, Cosenza, Genoa, Modena, Perugia, ...