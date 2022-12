Perchè bisogna sapere cos' è un indirizzo IP

Leggi su navigaweb

(Di martedì 6 dicembre 2022) Anche gli utenti meno esperti possono incappare nell'IP, richiesto quando configuriamo l'accesso alla rete Wi-Fi di un nuovo dispositivo o quando richiediamo l'assistenza dell'operatore telefonico. Il motivo per cui è importantecos'è unIP, non è soltanto culturale, ma anche molto pratico, per risolvere problemi con la rete e con Internet e, soprattutto, per capire se la nostra privacy è a rischio o se qualcuno puòchi siamo e dove ci troviamo nel mondo usando l'IP. Nella guida che segue vi mostreremo i sintesi cos'è unIP, a cosa serve e, soprattutto, quanto è importante per la privacy onlinecome nascondere questa preziosa informazione (che di fatto equivale a fornire l'di casa. ...