Pensioni 2023 | addio aumenti | addirittura tagli per 3 milioni di pensionati | schiaffo INPS | aliquote nuove

(Di martedì 6 dicembre 2022) La questione delleè sempre più calda e le polemiche si sprecano. Innanzitutto l’idea di far andare in pensione con Opzione donna a seconda del numero dei figli sta suscitando un mare di polemiche ma adesso arriva anche la questione dei. Con un’inflazione del 12% ledovrebbero aumentare del 12%, ma le cose secondo quanto comunicato dal governo Meloni staranno in modo molto diverso e per ici sono novità da capire. Innanzitutto bisogna distinguere tra la riforma delleche riguarda chi dovrà andare in pensione nelda quella che riguarda leche sono già erogate aiitaliani.alle(Fonte: ilovetrading.it)Per quanto riguarda tutti quei ...

... come quelle sul cuneo fiscale, estensione della flat tax e. Tra i sindacati le posizioni ... ha parlato di: 'scelte politiche coraggiose, misure per 42 miliardi tra- 2039 aggiuntivi ...Ma altre attenzioni sul contratto collettivo del comparto, Fondoe Fondo contenzioso. ... ma dal gennaio delavremo un problema enorme, considerando anche l'accantonamento richiesto dalla ...Alla Camera già si lavora per allentare la stretta introdotta con la manovra. Tra le ipotesi una soglia anagrafica di 60 anni per tutte le lavoratrici, senza “sconti” sulla base del numero dei figli, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...