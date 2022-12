Partite finite | comincia l' opera di demolizione dello stadio 974

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ore 13,20 - Dopo aver ospitato la sfida tra Brasile e Corea del Sud l'impianto viene smontato già oggi Lo974 (chiamato così proprio per il numero di container sui quali è stato costruito) è il primo che ha finito la sua attività per il Mondiale del Qatar. Dopo aver ospitato l'ottavo di finale tra Brasile e Corea del Sud, già oggi sono iniziate lezioni di smontaggio della struttura che è destinata a non resistere alla fine del torneo. I 974 container sono proprio quelli necessari per la sua costruzione e per la fase diiniziata a Mondiale ancora aperto. Epa