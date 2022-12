Parrucchiere e shopping durante il turno di lavoro | nei guai 9 dipendenti del Parco regionale

... quali fareo andare dalse non addirittura per tornare a casa e rientrare sul luogo di lavoro solo per registrare l'uscita. Allontanamenti illegittimi che hanno causato una ...C'era chi si è allontanato dal posto di lavoro 41 volte, saltando 195 ore di impiego. O chi, per esempio, andava a fareo dal. Sono i 'furbetti' dipendenti della regione Lazio che lavorano nel parco naturale dei Monti Lucretili. In nove sono finiti nei guai. Per loro il gip del tribunale di Tivoli ...Operazione antiassenteismo della Guardia di Finanza che, su ordine del Tribunale di Tivoli, ha sottoposto a divieto di dimora 9 dipendenti dell’Ente regionale ...Qualcuno “se la svignava” dal lavoro per sbrigare le più disparate faccende personali. Ma c’era anche chi faceva shopping o andava dal parrucchiere, altri addirittura tornavano direttamente a casa dop ...