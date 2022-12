Pamela Prati spiffera i pettegolezzi di Patrizia Rossetti alle spalle di Tavassi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo le accuse rivolte dallo studio nella scorsa puntata,è arrivata nella ventesima puntata come ospite all’interno della Casa per sostenere un confronto con Wilma Goich e. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7attaccaL’ex primadonna del Bagaglino quest’anno è arrivata al Grande Fratello Vip 7 per scatenare un momento di puro trash. Dopo una puntata noiosissima, è stataa scatenare l’inferno, accusandoe Wilma Goich di averla criticatasp, ma non solo. La protagonista del caso Mark Caltagirone ha ...

Fanpage.it

Ecco tutti i dettagli GF Vip, Antonino Spinalbese stasera si ritira Valigie pronte dopo ore al confessionale Gf Vip,felice, ma è fuori dai salotti televisivi Ecco perché Il commento ...A dare le anticipazioni è la pagina The Pipol Gossip, che su Instagram ha riportato alcuni interessanti retroscena che avranno come protagonisti Antonino Spinalbese ,, Wilma Goich e ... Pamela Prati discute con Patrizia e Wilma, Cristina Quaranta dallo studio: Andreste squalificate Pamela Prati è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip per chiarire alcune questioni irrisolte con Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Dopo la sua eliminazione, Pamela ha scoperto che le ...Ventesima puntata per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò c ...