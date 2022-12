Overwatch 2 | i nuovi eroi più facili da sbloccare per chi non ha il Pass Battaglia | l’annuncio di Blizzard

(Di martedì 6 dicembre 2022) A quanto parerenderà idi2 un po’ piùdain futuro. In particolare, il personaggio Ramattra sarà disponibile al livello 45 anziché al livello 55 delper i giocatori che preferiscono la versione free-to-play del gioco. La notizia è stata confermata ufficialmente dal Game Director di2, Aaron Keller che recentemente ha scritto su Twitter che Ramattra, un nuovo tank che verrà aggiunto al gioco nella prossima Stagione 2, sarà un po’ più semplice daper i giocatori che scelgono di non acquistare il. “Ciao a tutti! Un rapido aggiornamento su alcuni cambiamenti in arrivo nella Stagione 2“, ha ...

... si potranno ottenere ieroi che ancora non sono stati sbloccati tramite le Sfide per l'Eroe .fare pratica con le sue abilità nella Zona d'addestramento e poi vincere delle partite in...Ad oggi è ancora presto per capire quali saranno igiochi ad essere presentati tra poco meno ... La compagnia statunitense è stata protagonista di recente del lancio di2, e tra poco un'...Blizzard ha svelato nuovi dettagli sulla Stagione 2 di Overwatch 2, la quale renderà più semplice sbloccare gli eroi e completare alcune sfide.La Stagione 2 di Overwatch 2 in arrivo il 6 dicembre promette bene, sfido chiunque a contraddire il nuovo tank Ramattra e i suoi possenti pugni. A fargli compagnia ci sono tanti nuovi contenuti, un Pa ...