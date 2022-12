OnlyFans | un' azienda porno da miliardi di fatturato | esentasse

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da una parte la curiosità di mostrarsi alimentata dai social network, dall'altra la possibilità di andare oltre i rigidi limiti imposti dalle stesse piattaforme sulla diffusione di nudità. Con il plus di arrotondare per dimenticare le amarezze di impieghi sottopagati, che nei casi più fortunati si trasforma in ebbrezza guardando il conto in banca che si gonfia con estrema velocità. È su questo scenario che nel corso degli ultimi mesi si è concretizza l'ascesa di, il sito web in cui chiunque può mostrarsi come mamma l'ha fatto, scegliendo se e quanto farsi pagare da utenti interessati a scoprire l'erotismo di giovani ragazze a caccia di fama e soldi. Con l'unico requisito della maggiore età per aprire un profilo, l'interesse attorno asi è accesso negli ultimi tre anni, anche se la fondazione risale al 2016, quando l'idea prese piede ...