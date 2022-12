Olive in barattolo | Scatta l’allerta | campioni di prodotto contaminati da acrilammide

Leggi su specialmag

(Di martedì 6 dicembre 2022)su alcunidiin: rivenute tracce di acrilammide oltre i livelli di guardia. Nel panorama degli snack fuori-pasto, lerappresentano uno spuntino estremamente apprezzato, versatile e gustoso.in(fonte pexels)Servite in combo con l’aperitivo assieme agli amici, o presentate come antipasto su una tavola imbandita, leinsono diffuse in tutto il mondo sin dai primi anni ’70. Un recente studio da parte di un’azienda tedesca a tutela dei consumatori ha rilevato però la presenza di un pericoloso contaminante in alcunidi questo frutto confezionato e mantenuto in salamoia: scopriamo di che si tratta....