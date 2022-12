Il Post

, però, all'improvviso hanno cambiato idea'.... un dare cchiù cunfirienza a nuddu! Ricordati io a buttana a fici e a fici unasula! Ci su ... 'Ne sentirai cose...' 'Comunque - ribadiva Geraci -domani c'è qualche cosa che a me mi portano a ... Oggi si vota in Georgia per l’ultimo seggio vacante al Senato degli Stati Uniti L'avvocato Antonino Mormino ha replicato al pg che ne aveva chiesto la condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa ...Il papà di God of War, David Jaffe, ha espresso il suo voto per la cerimonia dei The Game Awards, preferendo Elden Ring.