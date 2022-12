Oggi 6 dicembre | San Nicola di Bari | Il vescovo che ha ispirato Babbo Natale

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sandiè famoso per essere dispensatore di regali che fanno felici i bambini ed esaudiscono i genitori. Anche ilmoderno non fa altro che riprendere le fattezze del santonoto per la bontà e la generosità verso i più piccoli e gli umili. Anche di Sandi, L'articolo: SandiIlche haproviene da La Luce di Maria.