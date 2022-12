ilGiornale.it

Tomaso Montanari non si smentisce e nella puntata di Otto e Mezzo in onda lunedì 5 dicembre su La7 fornisce a Lilli Gruber una teoria tutta sua sulla Manovra. In vista del faccia a faccia tra Giorgia ...Non si può sempre dire che questa manovrao che la Meloni. Ci sono misure che vanno nella direzione di dare sostegno al reddito. Il concetto deisono sempre più ... "Odia i poveri". Attacco anti-Meloni di Montanari, ma Cacciari lo smentisce Lo storico dell'arte contro il governo: "Atteggiamento punitivo, lavora contro i poveri in maniera smaccata". Ma Cacciari non ci sta: "Un po' di onestà intellettuale..." ...Tomaso Montanari non si smentisce e nella puntata di Otto e Mezzo in onda lunedì 5 dicembre su La7 fornisce a Lilli Gruber una teoria tutta sua sulla Manovra. In vista del faccia a faccia tra Giorgia ...